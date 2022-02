Preparativi nel vivo per il 17° Trofeo Carnevale

A quota 17 edizioni l’ormai consolidato Trofeo Carnevale che si appresta ad aver luogo domenica 20 febbraio a San Salvo con la regia dell’omonimo Velo Club, il patrocinio dell’amministrazione comunale e l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

La corsa su strada amatoriale rappresenta una tradizione di grande valore di inizio stagione, sempre collocata nel mese di febbraio (eccezion fatta lo scorso anno quando si disputò a marzo, a causa delle criticità legate all’evolversi della pandemia), allo scopo di mettersi maggiormente in vista e fungere da richiamo a molti atleti e alle società da più regioni del Centro-Sud Italia.

In gara gli amatori di tutti gli enti sul collaudato anello di 3 chilometri del lungomare di San Salvo Marina con l’aggiunta di un segmento rettilineo in Via Magellano, da percorrere solo per raggiungere il traguardo posto davanti al Poseidon Beach Village, location riconfermata come quartier generale per ospitare con le operazioni di verifica iscrizione, la partenza e le premiazioni, modulate in base all’attuazione del protocollo anti Covid Uisp e alle normative sanitarie vigenti.

Per le modalità di iscrizione (15 euro), entro e non oltre le 10:00 di sabato 19 febbraio tramite Postepay, consultare il volantino o il link https://docs.google.com/forms/d/1XU45JqVq8v2iihy7uCVmLLphse5VfkRYCyS7A7C7HG0/viewform?fbclid=IwAR3G8w-4iBEPgMnulgB_SFr3ngFBAJS_vv0jYGcqZnVLIycBSuWORaI42kA&edit_requested=true