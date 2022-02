L'Infanzia 'Bimbo 2000' a lezione da Michelina Mancini

Sono riprese nella mattinata del 21 febbrario le Settimane bio, interrotte a causa della pandemia, che si concluderanno a maggio con una Rievocazione storica a Fornelli, in provincia di Isernia, in cui saranno donati al Re Carlo III di Borbone, in visita all' antico Borgo medievale del Regno di Napoli i prodotti della terra allevati e coltivati naturalmente e biologicamente (e non intensivamente).

I prodotti, che nel corso di 22 settimane preparatorie (iniziate il 4 ottobre del 2021) vengono studiati e preparati con l'ausilio di mamme e nonne (dolci e pizze, marmellate e salumi, uova e frittate, polli e galline, agnellini e capretti, miele e saponi... fino ad arrivare a 22), saranno donati al suddetto Re.

Continua su iltrigno.net (clicca qui)