Italia Nostra si presenta e racconta storie sul patrimonio culturale e naturale

Italia Nostra del Vastese vuole presentare al pubblico una serie di riflessioni sulle azioni intraprese negli ultimi anni per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio. Tante battaglie sono terminate con vittorie, altre con sconfitte, altre ancora sono ancora senza esito. Il tutto serve comunque per migliorare le azioni da intraprendere nel futuro.

La Settimana del Patrimonio culturale 2022 di Italia Nostra è dedicata all’Italia Salvata, con la finalità di mettere in risalto i risultati positivi ottenuti in questi ultimi anni grazie alle azioni di tutela e valorizzazione dell’Associazione. Il titolo della campagna ricorda la mostra fotografica, ITALIA DA SALVARE, inaugurata nel 1967 sotto la presidenza di Giorgio Bassani, con il contributo fondamentale di Renato Bazzani e Antonio Cederna. Sono passati anni, qualcosa è stato salvato e qualcosa no, un motivo per affrontare le sfide future con ancora più determinazione.

Ogni giorno Italia Nostra mette in pratica i principi della Convenzione di Faro, riunendo i suoi soci in una comunità che “attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”.

Appuntamento venerdì 6 maggio, alle ore 18, presso la Porta della Terra a San Salvo.

Davide Aquilano, Presidente della sezione di Italia Nostra del Vastese