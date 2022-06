Nasce il progetto 'Letture in BCC'

Nasce il Circolo letterario Fondazione BCC della Valle del Trigno “Letture in BCC”.

Il progetto nasce per avvicinare i romanzi alle persone, per rendere i romanzi vivi, per capire cosa c'è dietro un libro: quali intenzioni, quali sogni, quali fatiche.

“Attraverso la lettura - spiegano i promotori - vogliamo valorizzare identità e cultura delle nostre comunità locali”.

Primo incontro giovedì 16 giugno, dalle ore 21, presso la Sala convegni della BCC Valle del Trigno a San Salvo.

I lavori saranno coordinati dalla professoressa Angela Strippoli, socia BCC e conduttrice della rubrica ‘Letti e Riletti’ in onda su Radio Saba Sound.