Nausica Manzi e il suo 'Dhà' fanno tappa a Cupello

Sarà l’atrio di Palazzo Marchione, sede del Comune di Cupello, a fare da cornice alla presentazione del romanzo di Nausica Manzi, “Dhà”, edito da Dialoghi Edizioni (febbraio 2022).

La giovane scrittrice di Monteodorisio, per la seconda volta, a distanza di circa un anno, accompagnerà la comunità cupellese in un viaggio tra “pagine e cardiogrammi”, alla scoperta della sua arte, la scrittura, e del suo ultimo nato, il suo primo romanzo che già dal solo titolo incuriosisce.

L’appuntamento, dunque, è per sabato 2 luglio, a partire dalle ore 19 circa, presso l’Atrio del Comune. Oltre Nausica Manzi, presenzieranno il Sindaco Graziana Di Florio, l’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Chioli e la Referente della Biblioteca Comunale Cupello, Marianna Forgione.

Attraverso un dialogo a tu per tu con l’autrice e le letture di Riccardo Di Genni, Roberta Mele, Sara Mascetra e Vittoria Del Borrello - che daranno voce ad alcuni estratti del volume - i presenti avranno l’occasione di fare conoscenza, quasi come fosse una persona in carne e ossa, con “Dhà” perché, in fondo, “i libri sono come delle persone: conoscerle fino all’ultima pagina, farsi travolgere da loro e partecipare alla loro vita è meraviglioso”.

A fine serata sarà possibile acquistare copia del libro, e incontrare la Manzi che sarà a disposizione per dediche e domande.