Sorelle Di Candilo, debuttano le under 30 del vino abruzzese

Simona, Sara e Alessandra, tre giovani sorelle – di 28, 25 e 20 anni rispettivamente – sono la nuova generazione della famiglia Di Candilo. Titolari, insieme a papà Mario, di Tenuta Oderisio, azienda vitivinicola ubicata a Monteodorisio. Le giovani produttrici hanno proposto l’iniziativa “Una ventata di freschezza” come momento esperienziale per la presentazione di una nuova linea di vini veleggiando lungo la Costa dei Trabocchi, con partenza da Marina Sveva lo scorso 15 luglio. Drasticamente ridotto il numero di partecipanti per disincentivare la diffusione dei contagi. Presenti addetti ai lavori, comunicatori di settore e la sommelier V. Bravi con delega del presidente Fis Abruzzo Daniele Erasmi.

Un progetto nato in autonomia e tutto al femminile. Rispecchia il piglio di tre giovani donne cresciute lavorando in un’azienda agricola, ma non per questo disattente agli stimoli di un mondo vorticoso che, proprio alle nuove generazioni, pone nuove sfide.

Simona, Sara e Alessandra esordiscono con una linea fresca e creativa, che cattura l’attenzione con etichette la cui sagoma riprende un volto femminile e vi è rappresentato un dipinto di donna. I vini, a base prevalentemente autoctona, sono una sorta di trasposizione del carattere di ciascuna sorella. “Simona” Rosso Terre di Chieti Igt 2019 è il vino della primogenita. Rosso purosangue, blend di Montepulciano e Syrah, deciso e dalla beva agile. Fa solo acciaio e per le caratteristiche organolettiche si presta al consumo estivo se servito intorno ai 16°C. Rispecchia la tempra di chi nasce e cresce all’ombra della vite, con le storie del nonno come colonna sonora.

“Sara” Rosato Terre di Chieti Igt 2021 è un blend di Syrah e Montepulciano dal piglio ammaliante. Appassionato e sincero come la secondogenita. Bouquet fruttato con inserti floreali e un accenno di speziatura. Versatile nell’abbinamento gastronomico.

“Alessandra” Passerina Terre di Chieti Igt 2021 sbarazzino e sferzante, un viatico verso la piacevolezza. Sentori netti e persistenti, sorso a tendenza minerale. Incarna il carattere della più piccola delle tre sorelle (assente all’evento per malattia).

Il corso storico di Tenuta Oderisio si identifica metaforicamente con il concetto di radici ben profonde e nuovi germogli. L’azienda nasce nel 2004, ma la storia dei propri vigneti si perde nella notte dei tempi, quando i predecessori del ramo paterno innestavano in campo le viti di Montepulciano. A raccogliere il testimone è stato Mario Di Candilo, agronomo laureato presso l’Università di Pisa, che insieme alle figlie Simona (enologa), Sara (dottoressa in Giurisprudenza) e Alessandra (studentessa in Economia, mercati e istituzioni) scrivono nuove pagine di una storia agricola familiare destinata a perdurare.

Oggi Tenuta Oderisio conta 40 ettari totali, di cui 20 vitati e tutti coltivati secondo tecniche agronomiche non invasive e rispettose dell’ecosistema. La forma di allevamento si divide tra filari a guyot monobraccio, in piccola parte, e in maggioranza pergola abruzzese, chiamata comunemente “capanna” o “tendone”; il sistema preferito da nonno Panfilo al quale è stato dedicato il Montepulciano di punta: “Don Panfilo”.

A fare da padrone sono i vitigni autoctoni: Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano, Passerina e Pecorino. Nel 2012 – andando un po’ controcorrente è per volontà di Mario – le tre figlie (compresa la più piccola) impiantarono lo Syrah. Il tempo premiò la scelta, così nel 2015 al Pescara Abruzzo Wine lo Syrah Terre di Chieti Igt si aggiudicò il riconoscimento di “Miglior vino abruzzese emergente”. Ovviamente non è questo l’unico premio ottenuto, tra gli internazionali vanno segnalati: Decanter, Silver, Montepulciano d’Abruzzo 2018, Mundus Vini, Gold, Montepulciano d’Abruzzo 2019 e Mundus Vini, Gold, “Don Panfilo” Montepulciano d’Abruzzo 2016.

I VINI TRADIZIONALI DI TENUTA ODERISIO

“Sordello” Pecorino Terre di Chieti Igt

Tenuta Oderisio Passerina Igt Terre di Chieti

“Don Panfilo” Montepulciano d'Abruzzo DOC

Tenuta Oderisio Montepulciano d'Abruzzo DOC

Tenuta Oderisio Syrah Terre di Chieti Igt

Info www.tenutaoderisio.it Press Office: MasWine - press@maswine.it