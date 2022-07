Si arricchisce l’offerta turistica a San Salvo con l’apertura del sushi bar-ristorante “Rubino” collocato all’interno del porto turistico Marina Cala del Golfo.

Questa sera è ufficialmente partita la nuova avventura fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione: a fare gli onori di casa il presidente Oreste Ciavatta che ha accolto il sindaco Emanuela De Nicolis, il presidente del Consiglio Tiziana Magnacca e diversi tra assessori e consiglieri comunali.

Il sindaco De Nicolis si è complimentata per il rinnovato impegno nel comparto delle vacanze che amplia e diversifica l’offerta turistico-ricettiva del porto turistico Marina Cala del Golfo e che segna l’inizio di un percorso di riqualificazione dell’area del porticciolo creando le condizioni per far diventare questi spazi un punto di richiamo per la costa abruzzese-molisana. In fase di completamento gli altri interventi che a presto saranno ultimati.