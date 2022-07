Italia Nostra del Vastese in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina propone giovedì 28 luglio alle ore 18,30 un’escursione coi piedi in acqua per conoscere l’antico porto di Histonium nel Parco Archeologico sommerso di Vasto Marina.

L’escursione avrà la durata di 1h e 30 minuti, è rivolta a tutti

L'escursione potrebbe non avere luogo o essere rimandata a causa delle condizioni meteo (gli iscritti saranno tempestivamente avvisati tramite WhatsApp).

È obbligatoria l’iscrizione tramite WhatsApp al 348 3576711. E’ richiesto un contributo di 5 euro. Il sito per la sua manutenzione e per la ricerca non riceve finanziamenti da nessuno se non dai partecipanti alle attività organizzate da Italia Nostra del Vastese in collaborazione col Consorzio Vivere Vasto Marina.

L’appuntamento è alle ore18:30 all'estremità nord della spiaggia di Vasto Marina, lungomare Ernesto Cordella, dov'è la sbarra che interrompe la carrabile.

Coordinate per il navigatore o per Maps: 42°06'28.8"N 14°43'03.3"E.

Per l’equipaggiamento è consigliato indossare costume da bagno e scarpe da scoglio o zoccoli di gomma con cinghia (sabot), vecchie scarpe, ecc... (in alcuni tratti il fondale è coperto di ciottoli).