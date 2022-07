Uffici Postali di Vasto e San Salvo: le aperture del mese di agosto

Anche quest’anno, durante il mese di agosto, Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi negli uffici postali di Vasto e San Salvo.

A Vasto, gli uffici postali di via Giulio Cesare, via Cavour (Vasto 1) e via Sebenico (Vasto Marina) saranno operativi per residenti e turisti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Inoltre, Poste Italiane garantirà l’apertura pomeridiana dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 dell’ufficio postale di via Giulio Cesare nei periodi 1-6 agosto e 22-31 agosto. Disponibile secondo il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 anche l’ufficio postale della zona Incoronata, eccetto alcune singole giornate (9-11-13-23-25 e 27 agosto).

A San Salvo, l’ufficio postale di via dello Sport sarà operativo tutto il mese dalle 8.20 alle 19.05, eccetto la settimana 22-27 agosto in cui sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35). Consueta apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 (il sabato fino alle 12.45) per l’altro ufficio postale di via Amerigo Vespucci (San Salvo Marina).

Può essere in ogni caso utile ricordare come moltissimi dei servizi offerti tradizionalmente a sportello possono comunque essere effettuati in modo semplice e veloce senza recarsi all’interno dell’ufficio postale utilizzando la molteplicità di canali supplementari che l’Azienda mette a disposizione.

L’ATM Postamat, ad esempio, oltre a consentire le operazioni di prelievo di denaro contante, può essere utilizzato per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e per operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti. Grazie alla nuova funzionalità “cardless”, anche presso gli ATM collocati in tutti gli uffici postali di Vasto e San Salvo, così come in tutti i Postamat del territorio, si può prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso l’APP BancoPosta.

Inoltre, anche a Vasto e San Salvo, sono a disposizione dei cittadini e di chi è in vacanza le App “BancoPosta”, “Postepay”, “Ufficio Postale” e il sito www.poste.it. I servizi sono anche in questi casi molteplici, semplici e sicuri. Si va dalla gestione del conto in mobilità, ai trasferimenti di denaro, ai pagamenti dei bollettini, all’invio di posta raccomandata di lettere e telegrammi, al monitoraggio di una spedizione tracciata e, per coloro che vogliono o che devono necessariamente recarsi in ufficio postale, alla prenotazione del proprio turno a sportello attraverso un ticket digitale.

Poste Italiane - Media Relations