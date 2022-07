Porto di Punta Penna scalo nazionale, De Nicolis: "Buona notizia per un trasporto merci sempre più ampio"

"Commento con soddisfazione la notizia che il porto di Vasto è stato inserito nell’elenco della portualità di valenza nazionale. Infatti la Commissione Lavori Pubblici del Senato ha approvato un emendamento che ne eleva il titolo, ciò comporterà la possibilità di accedere a nuove opportunità di finanziamento per rendere il tratto più funzionale alle necessità dei traffici commerciali dell’intero Abruzzo”.

Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis che aggiunge: “La mia soddisfazione cresce nella misura in cui il Porto di Punta Penna potrà essere utilizzato ancor di più come punto d'accesso come autostrada del mare, di cui potranno beneficiare le aziende della zona industriale di San Salvo e della vicina Val di Sangro. Meno traffico su gomma, quindi trasporti più green, anche utilizzando la rete ferroviaria. Per questo ringrazio il presidente Marco Marsilio per l’ottimo risultato ottenuto per il porto di Vasto, con l’auspicio che possa potenziarsi anche lo scalo merci sulla rete adriatica, magari proprio a San Salvo, per realizzare un trasporto davvero intermodale".