Da domani saranno attivate, lungo la pista ciclabile di San Salvo Marina, due colonnine sos fruibili in caso di emergenza.

Questa realizzazione è la testimonianza dell' importanza della mobilità sostenibile che contribuirà all'aggiunta di un nuovo valore per la città di San Salvo oltre all'opportunità di praticare lo sport in maniera sicura.

In aggiunta sono stati collocati nuovi cestini e panchine lungo il tracciato per contribuire al rispetto dell'ambiente e del percorso stesso.