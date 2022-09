Non tutti sanno che ogni stagione ha la sua ventricina

Luigi Di Lello, fondatore dell'Accademia della Ventricina e ambasciatore di questo insaccato tipico del Vastese, scrive sulla sua pagina Facebook che ogni stagione ha la sua ventricina e che ogni tipo di ventricina scandisce i tempi di un lavoro agreste.

“Nella foto il decano degli agricoltori scernesi, Severino, tempo fa, mentre taglia e presenta a degli ospiti la “Ventricina di Guanciale” che a Scerni per tradizione si inizia a mangiare in occasione della vendemmia e della raccolta delle olive. Veniva denominata la “Ventricina dell'autunno”. Spiega Di Lello. “Oggi l'Accademia della Ventricina, per l'autunno ripropone una variante con la Ventricina di Pelatella, più consona ai tempi. La Pelatella è una razza autoctona di suino nero chiamata pure "razza casertana".