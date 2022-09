San Rocco, tra i santi più amati nella provincia di Chieti

È passato alla storia come il santo protettore contro la peste e ogni epidemia. In questi due anni e mezzo, anche in questa terza estate segnata dal nuovo coronavirus, è quindi di stringente attualità. Parliamo di San Rocco, santo amatissimo e molto venerato anche nella nostra Provincia. Tanti sono i comuni in cui è fortemente sentita e ci sono festeggiamenti in suo onore. Civitaluparella, Cupello, Colledimezzo, Dogliola, Mozzagrogna, Rocca Montepiano, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Casalbordino sono i comuni in cui tradizionalmente si celebrano feste in onore di San Rocco.

San Rocco, riporta santiebeati.it, “è nato a Montpellier fra il 1345 e il 1350 ed è morto a Voghera fra il 1376 ed il 1379 molto giovane a non più di trentadue anni di età”. “L’arrivo a Roma è databile fra il 1367 e l’inizio del 1368, quando Papa Urbano V è da poco ritornato da Avignone – continua la biografia pubblicata dal noto portale cattolico - è del tutto probabile che il nostro Santo si sia recato all’ospedale del Santo Spirito, ed è qui che sarebbe avvenuto il più famoso miracolo di San Rocco: la guarigione di un cardinale, liberato dalla peste dopo aver tracciato sulla sua fronte il segno di Croce”. “Prima di spirare – morte avvenuta in prigione il 16 agosto di un “anno compreso tra il 1376 e il 1379” - il Santo aveva ottenuto da Dio il dono di diventare l’intercessore di tutti i malati di peste che avessero invocato il suo nome, nome che venne scoperto dall’anziana madre del Governatore o dalla sua nutrice, che dal particolare della croce vermiglia sul petto, riconobbe in lui il Rocco di Montpellier” conclude santiebeati.it.

Si è conclusa nei giorni scorsi ufficialmente l’edizione di quest’anno dei festeggiamenti a Roccamontepiano, ultimo atto l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Primo premio una Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 CV che è stata già ritirata dalla fortunata vincitrice, secondo premio un’asciugatrice Beko assegnato al biglietto numero 07312, terzo premio un materasso matrimoniale ortopedico al numero 13690, quarto premio un buono cena per 2 persone al RistoPub 700 al numero 10891, quinto premio una cassa di vino al numero 07486, sesto premio una brocca di San Rocco al numero 10645. I detentori di questi biglietti possono contattare il comitato festa al numero 327 7545263.

Come da tradizione la festa in onore di San Rocco a Casalbordino si celebra i primi giorni di settembre. Alle celebrazioni religiose si accompagneranno tre serate di musica, stasera sul palco Elena Cammarone, domani sera cover band Ligabue e il 3 settembre Dik Dik e Uccio De Sanctis Show. Questo il programma completo dei 3 giorni di festa:

1° settembre ore 18, apertura festeggiamenti con fuochi pirotecnici, 21.30 concerto di Elena Cammarone.

2 settembre ore 18 conclusione Novena e Santa Messa, 21.30 serata musicale con la Cover di Ligabue.

3 settembre Sante Messe alle ore 7, alle ore 10 e alle 18. Alle 17 deposizione corona ai caduti in piazza Umberto 1° e, al termine della Messa la solenne processione in onore di San Rocco, alle 20,30 fuochi pirotecnici al rientro in Chiesa della processione e alle 21,30 i DikDik in concerto a seguire Uccio De Sanctis Show.