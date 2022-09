Giovedì 15 Settembre, la città di San Salvo in onore dei Festeggiamenti di San Rocco aggiunge nuovi posti a disposizione per gli ambulanti dediti al mercato settimanale.

La comunicazione arriva direttamente dall’Assessore alle fiere e mercati, Carla Esposito, e coglie l’occasione per ribadire l’importanza non solo della festività religiosa, ma grazie a quest’ultima, vi sarà maggiore accoglienza per tutti gli ambulanti provenienti dai comuni limitrofi.