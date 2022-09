Ripresi i lavori per la realizzazione del nuovo Lungomare a San Salvo Marina

È ripreso il cantiere che porterà a termine la realizzazione del progetto di un nuovo lungomare a San Salvo Marina. In precedenza, nei primi di giugno, i lavori erano stati sospesi per non compromettere la stagione estiva.

Saranno realizzate numerose aree verdi,una nuova pista ciclabile che permetterà il raggiungimento facilitato al mare, aree di lettura, percorso Parkour e palestre all’aperto.

Il termine della realizzazione auspica e prevede la valorizzazione del lungomare rendendolo un vero e proprio polo d’attrazione della costa Adriatica.



Il sindaco della città di San Salvo chiede a tutta la cittadinanza comprensione e pazienza a causa di alcune aree interdette che compromettono il passaggio pedonale. ( nello specifico l’area Sud di San Salvo Marina).