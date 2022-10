Sensibilizzazione nelle scuole per il rispetto dell’ambiente

L’iniziativa proposta dalla Ecologica Valtrigno, con il Patrocinio del Comune di San Salvo, è stata subito ben accolta dai dirigenti Vincenzo Parente e Annarosa Costantini.

“RaccogliamOLI” è il nome dell’iniziativa di sensibilizzazione per la raccolta degli oli esausti ad uso alimentare. La campagna si è svolta in tre giornate ed ai più piccini sono stati insegnanti non solo i valori del rispetto dell’ambiente ma i danni che l’olio puó causare.

San Salvo, da oltre dieci anni, mette a disposizione di tutta la cittadinanza contenitori appositi dislocati in più punti della città, compresa la marina e questo è stato possibile grazie alla collaborazione della Ecologica Valtrigno.

È importante precisare che l’olio alimentare è un rifiuto fortemente inquinante che deve essere raccolto in appositi contenitori che permetteranno di evitare la distruzione dell’ambiente o delle reti fognarie interessate.

Lo smaltimento dell’olio, dopo essere stato raccolto, viene riciclato donandogli altre vite: come ad esempio l’utilizzo in molte aziende di cosmesi o , ancora, come lubrificante.