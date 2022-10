L’evento fotografico di Antonino Vicoli è stata una piacevole serata dedicata a San Salvo

L’evento “San Salvo tra immagini fotografiche e musica”: una mostra fotografica non convenzionale quella organizzata dal foto ìamatore Antonino Vicoli.

Infatti non si è trattato di una tipica mostra, ma di un video slide di fotografie che raffigurano scorci di San Salvo nelle sue strade ed edifici, paesaggi e vedute, accompagnate da una canzone “ il mio angolo di cielo” di Lara Molino. 6 minuti di intenso video e successivamente le foto sono riviste singolarmente in base alle volontà del numeroso pubblico presente nella sala Leone Balduzzi; diversi gli interventi che hanno chiesto ed interloquito con l’autore per sapere e capire, o per dimostrare semplicemente ammirazione e fare i complimenti. Bravo il presentatore Virginio Di Pierro che ha condotto la serata con il tecnico Giuseppe Perrina dedicato alla gestione multimediale.

Il Professore Giovanni Artese coordinatore dell’evento era purtroppo assente per motivi personali di salute. Commosso e commovente il ringraziamento di Antonino Vicoli che ha dedicato una poesia del Maestro Sparvieri “Mare me” riguardante il mare e San Salvo. Divertente l’intrattenimento musicale de “Gli amici delle tradizioni“ che hanno animato la serata con dei brani di folklore Sansalvese