Ripartono a San Salvo le attività della Soux a domicilio

Dopo il grande successo dell’estate, la School of Architecture for Children, riapre i battenti. Il 14 ottobre alle ore 15, presso il Centro Culturale Aldo Moro, verrà inaugurato il nuovo anno accademico. Per l’occasione sarà presente in qualità di ospite d’eccezione Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park, luogo di cultura, arte e di rigenerazione urbana di straordinario rilievo internazionale.

Durante l’evento verrà presentato il nuovo tema dell’anno “Radical She” e sarà dedicato un tempo di confronto al tema: Il ruolo delle donne nei processi di cambiamento delle città e dell’umanità.

A San Salvo la SOUx a domicilio intende promuovere, attraverso l’architettura e l’arte, nuovi luoghi e modi di abitare la città e di vivere nelle comunità urbane.

Un format di attività extrascolastiche in cui bambine e bambini, dai 7 ai 12 anni, saranno invitati a riflettere sul tema dell’anno per poi passare a riqualificare uno spazio cittadino insieme ad architetti, restauratori, grafici, artisti ed educatori. Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di realizzare “polarità rigenerative”, attraverso azioni ed interventi che ricolleghino il Centro Culturale Aldo Moro con gli altri luoghi di vita della collettività.

Le attività educative doposcuola inizieranno il 21 ottobre e si svolgeranno ogni venerdì dalle 15.00 alle 17.30 fino a maggio, spiega la direttrice della SOUx Felicia Zulli, referente dell’area sociale di Akon Service: “I bambini saranno invitati ad immaginare architetture per le città attraverso i linguaggi della contemporaneità. Durante le attività educative i bambini saranno invitati a riflettere sui valori della partecipazione, solidarietà, tolleranza, impegno sociale, ecologia, rispetto e cura dei beni comuni. Ma anche alla libertà del pensiero, alla magia della creatività, al desiderio di rendere possibile l’impossibile attraverso pratiche educative di rigenerazione urbana finalizzate a rendere tangibile la possibilità di realizzare i propri sogni”.

Il sindaco Emanuela De Nicolis plaude all’iniziativa e alla presenza di del fondatore di Farm Cultural Park, Andrea Bartoli. “Il progetto della SOUx merita tutta la nostra attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Abbiamo la responsabilità di produrre un nuovo modello di abitare le città, i paesi, i borgi che tenga nella dovuta considerazione lo ‘sguardo’ ed il ‘punto di vista femminile’”.

Il nuovo anno accademico, dal tema “Radical She”, sarà l’occasione per parlare di sviluppo sostenibile, di femminismo, di parità di genere, di empowerment e leadership femminile.

“Radical She” è un tema di inclusione di genere dove le parole, i racconti e le immagini, ma anche le docenti e i docenti e i loro moduli formativi avranno il compito di far dialogare la dimensione artistica con quella del riconoscimento dei diritti.

L'educazione può cambiare il mondo e noi possiamo fare molto dando spazio alla creatività che è nascosta in ognuno di noi.

