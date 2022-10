Riunita a San Salvo la Giunta della Camera di Commercio Chieti - Pescara

Il Comune di San Salvo ha ospitato la riunione istituzionale della Giunta della Camera di Commercio Chieti - Pescara.

Questa mattina, ancora una volta, l’aula consiliare del Comune di San Salvo ha ospitato la riunione istituzionale della Giunta della Camera di Commercio Chieti - Pescara. Il sindaco Emanuela De Nicolis e il vice sindaco Eugenio Spadano hanno accolto il presidente Gennaro Strever e l’esecutivo camerale.

“ La vostra presenza a San Salvo è un segnale importante. E’ la dimostrazione di vicinanza, collaborazione e interazione verso gli enti locali della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, – ha detto il sindaco De Nicolis – che accogliamo ben volentieri, anche rileggendo quanto avete indicato nel ‘Libro bianco sulle priorità infrastrutturali dell’Abruzzo’ individuando in questo territorio le opere importanti e funzionali da realizzare per lo sviluppo dell’intera regione, come la variante alla Statale 16, il raddoppio della fondovalle Trigno e il potenziamento del porto di Vasto”.