A San Salvo l'"Oscar Ecoturismo" per il Giardino botanico Mediterraneo

Assegnato alla Città di San Salvo l’Oscar Ecoturismo per il Giardino botanico Mediterraneo.

L’importante riconoscimento di Legambiente Turismo e Federparchi è stato consegnato nel corso del “TTG Travel Experience” a Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Per il Comune di San Salvo era presente l’assessore al Turismo Elisa Marinelli.

Il sindaco Emanuela De Nicolis: “E’ il riconoscimento all’impegno di questi anni dell’Amministrazione comunale e di tutti gli operatori del settore, per un turismo sempre più sostenibile, per puntare alla valorizzazione del territorio e in particolare al bene natura. Il Giardino botanico e il biotopo costiero, assieme, rappresentano un bel biglietto da visita per il nostro lungomare che sarà completamente trasformato”.

L’assessore Marinelli evidenzia gli investimenti per il nuovo lungomare “che valorizzerà e ridisegnerà, come ha avuto modo di affermare il sindaco Emanuela De Nicolis, il volto di

San Salvo Marina, per far conciliare turismo e natura, il binomio vincente per far crescere la nostra offerta incoming”. Nuovo lungomare che diventerà il polo d’attrazione di questo tratto di costa adriatica, con un progetto green con la creazione di aree verdi, una nuova pista ciclabile, un nuovo modo di accedere al mare. Una vera e visibile trasformazione in chiave più moderna per una visione nuova di turismo.

“Voglio anche ricordare – conclude il sindaco De Nicolis – come da San Salvo sventolano per la venticinquesima volta la Bandiera Blu, per il secondo anno consecutivo la Bandiera Gialla con due bike smile e da quest’anno anche la Bandiera Azzurra, quale città della corsa e del cammino”.