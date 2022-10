Giro d'Italia 2023, "importante opportunità per promuovere il nostro territorio"

“Importante opportunità per promuovere il nostro territorio”: così Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, dopo l'illustrazione ufficiale del percorso dell'edizione 2023 del Giro d'Italia, la 106^ della ‘corsa rosa’ che partirà dall'Abruzzo e con tappe significative proprio nella nostra provincia. La partenza il 6 maggio dalla Via Verde Costa dei Trabocchi con la cronometro individuale di 18.4 Km Fossacesia Marina-Ortona, poi la seconda tappa Teramo-San Salvo, interamente in Abruzzo, la terza con partenza da Vasto verso Melfi ed infine un nuovo passaggio con l'arrivo in quota sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, della settima tappa da Capua.

Come già annunciato nei giorni scorsi in occasione della presentazione a L'Aquila della "Grande Partenza", a fare da apripista al 106° Giro d'Italia, la corsa più importante e l'evento sportivo italiano più seguito nel mondo saranno i panorami mozzafiato e le scogliere a picco sul mare della nostra meravigliosa provincia, sottolinea Menna. La cronometro sulla Via Verde Costa dei Trabocchi sarà un’importante occasione di valorizzazione e promozione di una realtà fondamentale per il nostro territorio qual è la Via Verde e che darà un forte impulso all'economia turistica delle nostre Comunità e dell'intero Abruzzo. "Ringrazio Rcs, Maurizio Formichetti, la Regione Abruzzo e tutta l’organizzazione per aver scelto nuovamente l'Abruzzo. Ma le straordinarietà e le bellezze della nostra provincia e della nostra regione saranno alla ribalta della stampa nazionale ed internazionale anche con la seconda frazione che porterà il gruppo rosa da Teramo a San Salvo e il giorno successivo la carovana saluterà l’Abruzzo con una tappa che partirà da Vasto con arrivo a Melfi prima di rientrare sul nostro territorio con la settima frazione che si concluderà a Campo Imperatore.

La Via Verde, Fossacesia, Ortona, Vasto e San Salvo protagoniste di una delle corse più affascinanti e seguite. Non posso che essere orgoglioso di ciò". conclude Menna.