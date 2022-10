Costa dei Trabocchi, territorio "ambasciatore del turismo abruzzese nel mondo"

Si è conclusa con la sveglia poco prima dell'alba per permettere ai partecipanti di ammirare il sorgere del sole sul mare, "Costa dei Trabocchi Active Fam Trip", evento che da domenica scorsa ha visto in Abruzzo giornalisti specializzati chiamati a valutare in prima persona la grande potenzialità di valorizzazione turistica che la costa può rappresentare anche per l'entroterra della provincia di Chieti, e non solo.

Tappe nei borghi suggestivi di Roccascalegna e Gessopalena, all'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, alle aree naturali care a D'Annunzio, con l'enogastronomia di qualità e l'artigianato artistico nelle vesti di attori protagonisti.

Organizzato dal Gal Costa dei Trabocchi in collaborazione con Cna Turismo Abruzzo e Bikelife, il format ha permesso di toccare con mano alcune tra le tante opportunità che questo angolo d'Abruzzo riserva agli amanti della vacanza attiva e del turismo esperienziale.

"Con i diversi partner - spiega all'Ansa il presidente di Cna Turismo Abruzzo Claudio Di Dionisio - abbiamo messo a punto un percorso multisport, modulabile anche per un periodo breve quale può essere il fine settimana. Abbiamo realizzato un intenso percorso ricco di appuntamenti, alcuni dei quali assolutamente unici e originali, come la pesca del polpo su un peschereccio a diretto contatto con i marinai. Esperienze cui si rivolge un segmento sempre più vasto di vacanzieri alla ricerca di nuovi stimoli e novità".

Il Gal Costa dei Trabocchi è un partenariato pubblico/privato nato nel novembre 2016 composto da Enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti privati che rappresentano il tessuto economico e sociale del territorio per un totale di 48 soci: suo obiettivo è gestire fondi per lo sviluppo territoriale, al fine di creare occupazione e migliorare le condizioni generali di vita nei comuni della Costa dei Trabocchi.