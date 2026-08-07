"Il divario di genere non arretra, le donne restano piÃ¹ precarie, meno occupate e vanno in pensione piÃ¹ tardi"

Il Rendiconto sociale INPS Abruzzo 2025 conferma le disuguaglianze giÃ denunciate dalla Cgil, nella provincia di Chieti il tasso di occupazione femminile Ã¨ 20 punti sotto quello maschile, crescono le domande di Naspi presentate da donne e si allarga il divario nell'etÃ di pensionamento.

Il Rendiconto sociale INPS Abruzzo 2025, presentato nei giorni scorsi, fotografa una provincia di Chieti in cui il divario occupazionale tra uomini e donne resta tra i piÃ¹ ampi della regione.

Secondo il rapporto, nel 2025 il tasso di occupazione femminile nella provincia si ferma al 50,5%, contro il 70,6% degli uomini, un distacco di oltre 20 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione segue lo stesso segno, all'8,5% per le donne contro il 7,2% per gli uomini, in un quadro provinciale giÃ in peggioramento, con la disoccupazione complessiva salita dal 5,8% del 2024 al 7,7% del 2025.

Il dato piÃ¹ critico riguarda l'inattivitÃ , a Chieti il 44,7% delle donne in etÃ da lavoro non ha un impiego e non lo cerca, contro il 23,7% degli uomini. Tra le giovanissime, dai 15 ai 24 anni, la quota sale all'89,5%, quasi 24 punti sopra il dato maschile della stessa fascia d'etÃ . Sono numeri che raccontano un mercato del lavoro dove per una parte consistente delle donne, soprattutto le piÃ¹ giovani, l'ingresso nell'occupazione resta un ostacolo prima ancora che una scelta.

Anche gli ammortizzatori sociali confermano la fragilitÃ occupazionale femminile, le domande di Naspi accolte sono sistematicamente piÃ¹ numerose tra le donne che tra gli uomini in ogni anno dal 2022 al 2025, con 8.387 domande femminili contro 6.786 maschili nell'ultimo anno disponibile, a fronte di 7.705 contro 5.818 nel 2022.

Il divario si riflette infine sulle pensioni. Le donne della provincia lasciano il lavoro piÃ¹ tardi degli uomini, in media a 65,8 anni contro 64,2, e la distanza Ã¨ aumentata rispetto al 2022, quando era di un solo anno. Un segnale di carriere contributive piÃ¹ discontinue, che costringono a rimanere al lavoro piÃ¹ a lungo per raggiungere requisiti e somme adeguate.

"Questi dati non sono un'opinione, sono la fotografia ufficiale di un problema strutturale che la Cgil denuncia da tempo â€“ dichiara Daniela Primiterra Coordinamento Donne Cgil Chieti - le donne lavorano meno, sono piÃ¹ esposte alla precarietÃ e vanno in pensione piÃ¹ tardi. Non si tratta di un destino, ma dell'effetto di scelte politiche e organizzative che si possono e si devono cambiare".

Servono interventi su piÃ¹ fronti, politiche attive per l'occupazione femminile mirate alle fasce piÃ¹ giovani, contrasto alla precarietÃ e alla disoccupazione di ritorno, rafforzamento dei servizi per la conciliazione tra lavoro e cura, a partire dalla disponibilitÃ di asili nido e servizi per l'infanzia sul territorio.

"Continueremo a monitorare questi dati e a portarli nei tavoli istituzionali - conclude Daniela Primiterra - il lavoro delle donne non puÃ² restare la variabile debole del mercato del lavoro".