I 'Taralli di San Vitale' preparati dai bimbi dell'asilo

“Ho provato una grande emozione nel vedere i piccoli dell’asilo Bambi sporcarsi le mani per preparare l’impasto per i taralli di San Vitale. Taralli che poi porteranno ai loro genitori per condividere le nostre tradizioni nel rispetto del santo patrono e che vanno fatte conoscere partendo proprio da loro”.

Sono le parole del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha rivolto alle educatrici dell’asilo nido Bambi.

Ai bambini piace molto usare le mani per conoscere, sperimentare e giocare: ecco quindi farina, acqua, olio, lievito, zucchero e uova per l’impasto che sono stati utilizzati per la preparazione dei taralli di san Vitale.

“Ringrazio le educatrici dell’asilo per l’affetto con cui svolgono il loro lavoro avendo grande attenzione dei nostri bambini con attività che stimolano la loro creatività”, dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis.