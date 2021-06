Festa di San Nicola 12 e 13 giugno

Anche quest'anno don Beniamino, nel presentare il programma delle feste in onore di San Nicola, ha invitato i fedeli le cui abitazioni si trovano sulle strade del percorso definito per il passaggio della statua - ad esporre coperte e lenzuola ricamate e di tenere accesi dei lumini lungo per esprimere la gioia e l’affidamento ad un Santo che è ricordato come il “Difensore di chi non ha difensori” ed anche come il “Protettore dei più deboli, in particolare dei bambini.”



Sono state riconfermate

- la Benedizione e la consegna dei pani di San Nicola, presso tutti i panifici della città i quali hanno aderito tutti con entusiasmo sabato 12 giugno e la sera lo Sbarco di San Nicola a San Salvo Marina e l'accoglienza della Statua di San Nicola in Piazza A. De Gasperi alle ore 21.00 dove a seguire si terrà la San Messa Solenne;

- la Santa Messa Solenne in piazza SAN NICOLA DOMENICA 13 Giugno alle ore 18.30 ed a seguire il Passaggio per le strade della città della statua di San Nicola e con la Manna Miracolosa su un mezzo della Protezione Civile (in assenza di fedeli),