Si svolgerà il 5 settembre la Fiera Maria SS. delle Grazie a Monteodorisio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica, 5 settembre, si svolgerà la consueta Fiera Maria SS. delle Grazie a Monteodorisio organizzata come ogni anno la prima domenica di settembre.

La partecipazione a questo evento sarà consentito solo agli operatori e agli utenti muniti di certificazione verde Covid-19 (Green Pass) nel rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali anticontagio virus Sars-CoV-2.

La manifestazione interesserà diverse aree urbane: Via Madonna delle Grazie, Vico III Madonna delle Grazie e Via P. Barrile con l'attività di controllo da parte delle Forze dell'Ordine affinchè tutto si svolga in sicurezza.

Tutto ciò è riportato in maniera dettagliata sulla pagina facebook del Comune di Monteodorisio.