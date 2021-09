Mercoledì 15 settembre la tradizionale Fiera di San Rocco

Domani, mercoledì 15 settembre 2021, la tradizionale Fiera di San Rocco a San Salvo.

La Fiera sarà allestita nella zona della 167 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Con una comunicazione l'assessorato alle Attività Produttive ha annunciato che l'accesso sarà regolato secondo le norme Covid e con l'utilizzo del Green Pass. Come annunciato precedentemente, sabato 18 settembre alle ore 18:30 in piazza San Vitale, i festeggiamenti in onore del Santo.