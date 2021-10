Lunedì 4 ottobre la tradizionale Marcia della Pace a San Salvo

Lunedì 4 ottobre appuntamento con la tradizionale Marcia della Pace a San Salvo.

Il programma della 17esima edizione prevede il raduno alle ore 9 in piazza Papa Giovanni XXIII. A seguire la partenza del corteo che attraverserà via Roma, via Istonia, via dello Sport, piazza della Pace e via dello Sport per chiudere in piazza Aldo Moro dove, alle ore 10.30 circa, sono previsti gli interventi del sindaco della città Tiziana Magnacca e delle autorità.