Benedizione degli animali nel nome di Sant'Antonio Abate, rinnovata la tradizione

Rinnovata in una splendida mattinata di sole, al cospetto della Chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo, la tradizionale Benedizione degli animali in onore di Sant'Antonio Abate, loro protettore.

"Un rito semplice che si ripete in molte località della nostra Italia ed anche dell’Abruzzo, un gesto che appartiene alla tradizione della nostra cultura contadina, quando gli animali erano fonte di sopravvivenza, patrimonio della famiglia: per il lavoro e per l'alimentazione, oltre che di compagnia. La necessità, l'attesa di una benedizione che scendeva sugli animali non era superstizione, piuttosto la consapevolezza di non bastare a sé, tanto meno a ciò che ci circonda e con cui ci relazioniamo. A Sant’Antonio Abate si ricorreva come intercessore, per chiedere la protezione delle stalle, degli armenti, degli animali domestici; era una devozione popolare, umile e sperimentata, che andava al cuore della relazione che lega le creature al Creatore riconoscendo che gli animali sono doni del Signore e l’uomo è il loro custode, e che vanno curati come il pastore con le sue pecore”, scrive Stefania Ciocca, della locale comunità.

Una bella e antica consuetudine rivissuta stamane, con la celebrazione del parroco Don Beniamino Di Rienzo.

Numerosi gli animali domestici, da cortile e da stalla presenti per il rito.

Foto dalla pagina Facebook della Parrocchia San Nicola Vescovo