Con l’arrivo della Pasqua tornano “le Pupe e i Cavalli”: i dolci tipici della tradizione Abruzzese.

La Pasqua ormai è alle porte e come non riproporre “Le pupe e i cavalli”:dolci tipici della tradizione Abruzzese preparati appunto per la Pasqua.

Si tratta di un dolce, le cui origini risalgono nell’800, la cui forma è molto semplice: una forma femminile stilizzata oppure una forma di cavallo stilizzata. Era tradizione prepararli il Giovedì Santo così da poterli donare a Pasqua: le pupe per le bambine, i cavalli per i bambini.

Nella tradizione si donavano anche quando i fidanzati presentavano le rispettive famiglie: la pupa alla famiglia del fidanzato, il cavallo a quella della fidanzata.

Con gli anni questa tradizione non è andata persa: tuttora nelle case abruzzesi si realizza questo tipico dolce, ognuno con la propria interpretazione e personalizzandolo come si vuole.

La ricetta non manca in ogni casa, ma noi la riproponiamo anche qui:

INGREDIENTI (dosi per 1 pupa e 1 cavallo)

200 gr di zucchero

500/530 gr di farina (in base alla consistenza dell’impasto)

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

3 uova

Ammoniaca

Miele

Mandorle

Mosto cotto

½ cucchiaino di lievito per dolci

Domani sarà Giovedì Santo quindi come la tradizione vuole si dia inizio alla preparazione del tipico dolce abruzzese.