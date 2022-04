San Salvo torna a vivere la Processione del VenerdÃ¬ Santo

Dopo gli ultimi due anni nei quali non è stato possibile organizzarla per via delle restrizioni dovute al Covid, è tornata quest'anno la Processione del Venerdì Santo per le vie del centro di San Salvo.

Le comunità parrocchiali locali si sono strette, per un rito religioso sempre molto sentito. I simboli della Passione ed in particolare le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata sono state accompagnate in processione, in uscita dalla Chiesa di San Giuseppe, per le vie del centro cittadino.

Tanti i fedeli che hanno partecipato.