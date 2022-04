San Vitale, sabato i primi appuntamenti per la Festa del Patrono

“Speravamo fosse passato il tempo di restrizioni della pandemia, ma anche quest’anno la Festa di San Vitale, nostro patrono, sarà vissuta con delle limitazioni. La Pasqua ci insegna che il credente si ferma poco al cimitero, perché è chiamato a camminare incontro al Vivente. Chiediamoci: nella mia vita, verso dove cammino?

A volte ci dirigiamo sempre e solo verso i nostri problemi, che non mancano mai, e andiamo dal Signore solo perché ci aiuti. Ma allora sono i nostri bisogni ad orientarci e non Gesù. Per questo motivo, tante volte, dopo aver incontrato il Signore, ritorniamo tra i morti, aggirandoci dentro di noi a rivangare rimpianti, rimorsi, ferite e insoddisfazioni, senza lasciare che il Risorto ci trasformi. Diamo al Vivente il posto centrale nella vita come a fatto Vitale, che non fu un potente di questo mondo, né un astuto e abile ragionatore, ma, se oggi è il nostro Patrono, è perché ha accettato di seguire Cristo: il Crocifisso risorto.

Chiediamo la grazia di non farci trasportare dalla corrente, dal mare dei problemi; di non infrangerci sulle pietre del peccato e sugli scogli della sfiducia e della paura.

Chiediamo a San Vitale di intercedere per noi perché ci lasciamo guidare dal Cristo, lasciandoci cercare e cercando Lui in tutto e prima di tutto. E con Lui risorgeremo ad una vita nuova ed eterna.”

Con queste parole il parroco Don Raimondo Artese e il Comitato feste San Vitale presentano il programma della festa del Santo Patrono di San Salvo.

Sabato 23 aprile

ore 8.30 Sfilata delle Some di San Vitale partendo da via Tobagi;

Benedizione on line delle Sagnitelle da realizzare in famiglia: “Fai una foto e postala sui tuoi social con #sanvitale2022”

Mercoledì 27 aprile

– ore 21.00 Spettacolo musicale in piazza Papa Giovanni XXIII con i Negroda’ - Tribute Band Negramaro&Modà

Giovedì 28 aprile

- 8.30 Sfilata dei trattori con le Some (con partenza da via di Montenero)

– 8.30 S. Messa

– 10.30 Rievocazione dell’arrivo delle reliquie

– 11.15 S. Messa (piazza S. Vitale)

– 18.00 Processione e S. Messa

– 21.30 Spettacolo musicale piazza Papa Giovanni XXIII ”Déjà-vu 80vs2000” Compagnia Orizzonte Teatro

– 23.30 Fuochi Pirotecnici

Tutti gli eventi verranno trasmessi sulle pagine social Parrocchie 3.1.