“Con gioia riprendiamo i festeggiamenti per il nostro santo Patrono. Dobbiamo ringraziare San Vitale per averci dato la possibilità, dopo due anni di pandemia e di notizie dolorose quanto tristi della guerra e dei profughi, di ritrovarci assieme in questa piazza. La festa di San Vitale è la festa di tutti i sansalvesi”.

E’ il saluto del sindaco Tiziana Magnacca in occasione dell’arrivo e delle benedizione delle some in piazza San Vitale da parte del parroco don Raimondo Artese.

“E’ la festa della nostra città che celebriamo nella nostra fede e che ci consente di rivivere le nostre tradizioni per sentirci tutti uniti per chiedere la protezione di San Vitale sulla nostra amata San Salvo. Festeggiamo uscendo dal dolore della pandemia anche con le persone che abbiamo perso in questi anni e delle difficoltà e restrizioni che molti hanno patito. Siamo delusi di un mondo che si ostina ancora a fare la guerra, sono amarezze che tutti portiamo nel cuore ma oggi iniziano giorni per noi sansalvesi di festa ed è per questo

che tutti assieme diciamo: viva San Salvo, viva San Vitale!” ha concluso il sindaco Magnacca.