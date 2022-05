Festa della Madonna delle Grazie a San Salvo, ecco il programma

Una delle feste più amate a San Salvo è di sicuro la festa della Madonna delle Grazie, solitamente celebrata nell’ultima domenica di maggio, mese dedicato alla Mamma di Gesù e madre nostra.

Domenica 29 maggio, San Salvo vivrà la sua festa in onore della Vergine Santissima venerata nelle due accezioni: Madre della Divina Grazia che porta la Grazia per eccellenza, cioè suo figlio Gesù e Regina di tutte le Grazie che, intercedendo per noi presso Dio (“Avvocata nostra”), fa sì che Egli ci conceda qualsiasi grazia. Nulla Dio nega a Colei che ha portato in grembo il Salvatore.

Ecco il programma pensato dal parroco di San Giuseppe don Raimondo Artese e dal Comitato Feste di San Vitale.

Orari Sante Messe del mattino in onore della Madonna delle Grazie: 8.30 - 10.00 e 11.30 S. Messa

Ore 18.15 processione accompagnata dal Complesso bandistico “Città di San Salvo” che partirà dalla chiesa di San Giuseppe e a seguire la Santa Messa nel piazzale antistante la chiesa della Madonna delle Grazie

Ore 21.00 Spettacolo Vittorio il Fenomeno “L’Abruzzo nel mio cuore”

Ore 23.30 Fuochi Piromusicali a cura di Pyrofantasy Parcheggio Montegrappa.