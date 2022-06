Madonna dei Miracoli, la grande devozione è tornata ad animare la tradizionale processione

“Perché non andiamo anche noi, intanto a Casalbordino?” “Domani è la vigilia. Vuoi che andiamo? Sarà per te un grande spettacolo”. Così nel “Trionfo della Morte” Gabriele D’Annunzio ha raccontato il pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli a Casalbordino in occasione della festa di Giugno.

Interrotta per la pandemia, ma la devozione mai sopita e anzi rafforzata in un periodo buio e drammatico, la tradizione è tornata quest’anno con tutta la forza della devozione e del profondo legame tra la comunità e Maria Santissima.

Una devozione custodita e valorizzata ogni anno da un numeroso e organizzato Comitato Feste, che negli ultimi due anni non si è mai fermato del tutto e quest'anno è tornato a donare a tutta la comunità la straordinaria Festa del 10 e 11 giugno.

Continua a leggere su valsinello.net (clicca qui)

Foto Enzo Dossi De Gregoris