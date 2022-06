"Un grande applauso a tutte le uncinettine che in questi mesi hanno lavorato in maniera certosina per realizzare i lavori installati nella giornata di domenica nel centro cittadino e che raccontano le tradizioni e la nostra cultura popolare”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, nel complimentarsi con il presidente della Pro Loco Nicolino Carrisi e la organizzatrice Maria Sabatini per la seconda edizione dell’Infiorata all’uncinetto che ha ottenuto un tale successo da coinvolgere anche altri comuni del territorio.

Un’iniziativa unica nel suo genere che ha visto il coinvolgimento di centinaia uncinettine. “E’ una grande occasione di aggregazione sociale che ha consentito di realizzare pannelli artistici, frutto di originalità e di creatività nel giorno del Corpus Domini”.