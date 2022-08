L11 agosto si celebra Santa Chiara

Oggi 11 agosto si ricorda la figura di Santa Chiara che insieme a San Francesco fece voto di povertà. Santa Chiara diede inizio all'ordine delle Clarisse, le suore di clausura.

Ecco il suo Testamento Spirituale:

“E come io, insieme con le mie sorelle, sono stata sempre sollecita di mantenere la santa povertà che abbiamo promesso al Signore Iddio e al beato Francesco, così le abbadesse che mi succederanno nell'ufficio e tutte le sorelle siano tenute ad osservarla inviolabilmente fino alla fine: a non accettare, cioè, né avere possedimenti o proprietà né da sé, né per mezzo di interposta persona, e neppure cosa alcuna che possa con ragione essere chiamata proprietà, se non quel tanto di terra richiesto dalla necessità, per la convenienza e l'isolamento del monastero; ma quella terra sia coltivata solo a orto per il loro sostentamento.”

Auguri a chi porta il nome Chiara.