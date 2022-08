Buon Ferragosto!

Buona Festa dell’Assunta a tutti i miei concittadini ed ai turisti presenti in Città.

Il primo pensiero a quanti in questa giornata sono chiamati a lavorare per fornire servizi o assistenza ad altri. C’è un mondo, di cui qualche volta ce ne dimentichiamo, che non può fermarsi e che ci consente di poter usufruire di questa sosta salutare per riposare, divertirsi e stare in compagnia delle persone che amiamo.

Approfitto di questo Ferragosto per invitarvi, quindi, a riservare del tempo a voi stessi, nella speranza possiate apprezzare meglio San Salvo e San Salvo Marina, che mi auguro sia stata in grado di accogliervi nel migliore dei modi.

L’invito è rivolto a tutti: divertivi con prudenza e moderazione, avendo sempre il massimo rispetto degli altri e delle cose che ci circondano.

Permettetemi di condividere con Voi una poesia di Gianni Rodari - abbiamo un Istituto comprensivo a lui dedicato - perché possiate vivere in leggerezza questo tempo, nella consapevolezza di apprezzare ciò che si ha e di pensare anche a chi è meno fortunato di noi.

«Conosco un bambino così povero

che non ha mai veduto il mare:

a Ferragosto lo vado a prendere

in treno a Ostia lo voglio portare.

“Ecco, guarda, gli dirò

questo è il mare, pigliane un po’!”

Col suo secchiello, fra tanta gente,

potrà rubarne poco o niente:

ma con gli occhi che sbarrerà

il mare intero si prenderà».

Auguri miei carissimi concittadini.

Emanuela De Nicolis - Sindaco di San Salvo