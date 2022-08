Don Beniamino Di Renzo: "Di San Rocco ricordiamo la luce della sua caritÃ "

Onorata la figura di San Rocco dai tanti fedeli che sono accorsi nella chiesa di San Nicola Vescovo il 16 agosto per partecipare alla Santa Messa e alla processione lungo le strade sansalvesi.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal parroco don Beniamino Di Renzo, che durante l'omelia ha non solo ricordato la figura di questo Santo, ne ha invocato l'intercessione per la fine della pandemia, ed affidandogli tutti i malati del mondo e chi li assiste.

Al termine la processione, accompagnata dalla Banda della Città di San Salvo, che ha percorso le seguenti strade: corso Garibaldi, via della Mirandola, via San Giuseppe, via De Vito, corso Garibaldi, corso Umberto I, via Savoia, via Lentella, via Monte Grappa, via Saint Nicolas De Port, facendo infine ritorno in piazza San Nicola per la solenne benedizione impartita da don Beniamino.

Un ringraziamento al comitato feste San Pio, San Rocco e Madonna Addolorata per l'ottima organizzazione dimostrata, al sindaco Emanuela De Nicolis, per la sua presenza, e a tutta l'amministrazione comunale.