San Salvo-Monteodorisio, domenica il pellegrinaggio a piedi in onore della Madonna delle Grazie

Torna domenica 4 settembre l’esperienza del pellegrino in cammino verso il santuario della Madonna delle Grazie a Monteodorisio.

Domenica 4 settembre ci si ritroverà alle ore 5.15 nella chiesetta della Madonna delle Grazie di San Salvo.

Due ore e mezza di cammino in preghiera e condivisione di gioie e fatiche per raggiungere la meta poco prima delle 8, in tempo per la celebrazione eucaristica dedicata ai pellegrini sansalvesi.

Durante il viaggio solitamente è previsto un piccolo ristoro nel tratto della zona industriale di Cupello.

