Il programma completo della Festa settembrina di San Rocco a San Salvo

San Rocco, protettore della peste, non ha avuto paura ad avvicinarsi agli appestati e ai malati. Il suo esempio, sproni noi che ci diciamo suoi devoti, ad imitarlo nell’attenzione di chi è in difficoltà, nella malattia o nel bisogno. Abbiamo vissuto il tempo della pandemia e molti si sono rinchiusi ed anche oggi hanno paura di avvicinarsi e incontrare gli altri. San Rocco ha scelto di essere mendicante non per sopravvivere, ma si è fatto mendicante come Gesù Cristo, che, anche se figlio di Dio, ha dato la vita per tutti gli uomini per liberarli dai peccati e dare a tutti speranza di vita eterna. Ed io e te cosa facciamo per gli altri?

(Don Raimondo Artese e il Comitato Feste)

Ecco il programma completo della festa settembrina in onore di San Rocco a San Salvo:

Triduo di preparazione da giovedì 15 settembre alle ore 18.00



Domenica 18 Settembre:

– Ore 18.00 Processione

– Ore 19.00 Santa Messa

– Ore 21.00 in piazza San Vitale “I Turbo” (Tribute band Vasco Rossi)

Giovedì 15 settembre, nella zona 67, come da ordinanza n. 153 del Comando di Polizia Municipale di San Salvo, ci sarà anche la tradizionale Fiera in onore di san Rocco.