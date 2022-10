A Ributtini martedì 4 la festa in onore di San Francesco, patrono d’Italia

Martedì 4 ottobre Santa Madre Chiesa festeggia San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Con una santa intuizione il comitato Proributtini insieme al parroco di Cupello, don Nicola Florio, ha voluto affidare la contrada Ributtini a questo santo patrono.

È questo il quarto anno consecutivo che gli abitanti del quartiere e tanti fedeli dei paesi limitrofi si potranno ritrovare nella piazza della contrada per festeggiare questo grande santo che ha segnato la storia della Chiesa. Per la prima volta a settembre 2022 si è costituito un “Comitato festa San Francesco” che si è prodigato per l’organizzazione dell’evento.

Questo il programma della festa:

ore 15.30 gonfiabili per bambini (offerto dal “Comitato festa San Francesco”)

ore 18.00 santa messa solenne

ore 19.30 fuochi pirotecnici

ore 20.00 apertura gonfiabili per bambini

ore 20.30 esibizione musicale del gruppo “80 Special Band”

Durante la serata sarà presente “II ghiotto” dove si potranno gustare panini, arrosticini e molto altro ancora.

“Ogni uomo porta in cuore un sogno. Con amore e umiltà potrà costruirlo” (don Nicola Florio)