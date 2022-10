'Marcia della Pace' alla 18^ edizione: appuntamento a San Salvo

A San Salvo, nella giornata di martedì 4 ottobre, appuntamento con la tradizionale Marcia della Pace, iniziativa che giunge alla sua 18^ edizione.

“Contro la guerra.... per costruire la Pace” il tema della marcia di quest'anno 2022, con tante preoccupazioni, in particolare, per quanto accade in Ucraina.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9, in piazza della Pace. Alle ore 9.30 la partenza del corteo sul percorso via dello Sport-via Istonia-via Roma con conclusione prevista in piazza San Vitale alle 10,30.