Nonsolomusica Radio ricorda Mia Martini: Lara Molino intervista il biografo Ciro Castaldo

Ciro Castaldo, scrittore, presidente dell'associazione Universo di Mimì, biografo di Mia Martini, sarà ospite di Nonsolomusica Radio.

Venerdì 14 maggio, alle ore 18:30, in diretta sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, Lara Molino, direttrice artistica della radio web, dialogherà con Ciro Castaldo per ricordare la grande, emozionante interprete e cantautrice, Mia Martini. A 26 anni dalla scomparsa della cantante di Bagnara Calabra, Castaldo, racconterà Mimì, donna e artista. Lo farà anche attraverso il suo bellissimo libro dal titolo "Martini Cocktail" (Edizioni Melagrana), pieno di aneddoti, testimonianze, foto e addirittura corredato di un cd audio con la voce di Mimì, un documento davvero unico, ritrovato per caso, dopo diversi anni, da un giornalista di Radio Kiss Kiss Italia.

Mia Martini, anche se ci ha lasciato da diverso tempo, continua ad essere sempre molto amata da moltissime persone tra cui tanti giovani che negli ultimi anni stanno scoprendo le sue canzoni e la sua voce unica, struggente che sapeva e sa arrivarti fino al cuore. Ciro Castaldo, lo ricordiamo, ha dato anche il suo personale contributo al film “Io sono Mia” con Serena Rossi e al docufilm “Fammi sentire bella”, andati più volte in onda in prima serata su Rai Uno, che sicuramente hanno contribuito a ricordare e far conoscere meglio la cantautrice.