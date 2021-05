"Una fresca mattina di maggio", ecco il nuovo brano di Auro Zelli

L’ultima fatica di Auro Zelli esce oggi su tutte le piattaforme mediatiche per la GunG Music Entertainment, che si avvale della preziosa collaborazione della Sensible Sound Recording di Roma. Si chiama Una fresca mattina di maggio.

Auro firma il testo e la musica mentre gli arrangiamenti sono stati affidati all’amico e collega storico Giulio Del Prato Senior, Sound Designer presso The Walt Disney Company e Gruppo Sky. Come sempre Auro, autore empatico e attento, emoziona e fa riflettere attraverso un testo crudo e tragicamente reale.

La storia vera di un musicista che si arrende, perché completamente abbandonato. Un giovane qualsiasi di nobili valori e una forte educazione, si ritrova suo malgrado a fare i conti con la triste realtà di solitudine ed isolamento. Anche per questa nuova canzone, il videoclip è stato girato in ottemperanza di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19 ed è stato curato da Kevin Zingarelli coadiuvato dal fratello Liam Raffaele e vede la partecipazione di Luigi Cilli protagonista insieme a Stefania Pascali, Antonio e Daniele Tancredi Cilli, oltre alla partecipazione straordinaria di Figaro per il quale si ringraziano Maria Elena Gabriele e i numerosi allievi dei corsi di Teatro della CreatiVita: Nicola Del Borrello, Aurora Marcucci, Marianna Durante, Viola Grazia Del Borrello, Doralba Petrone, Maria Vittoria Scopa, Luciano Ferrone, Rita Venditti, Giuseppina Addeo, Adriano Maci, Linda Ghiran, Matilde Romanato e ancora un grazie particolare a Suor Gianna e a Giuseppe Giò Martinelli.

Dopo lo strepitoso successo de Il vento e l'aquilone che ha sfiorato le centomila visualizzazioni, Auro ci propone uno stralcio di quotidianità silenziosa di questi mesi terribili che tutti siamo stati costretti a subire ed in particolare fotografa la dignitosa sofferenza di tutti gli operatori dello spettacolo, l’arte e la cultura.