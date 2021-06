'A Scuola di Futuro', s'impone a livello nazionale l'I.C. 'Rodari' di San Salvo

ScuolAttiva Onlus ha reso noti i quattro vincitori del Concorso Creativo A Scuola di Futuro.

Vince la fantasia e l’innovazione applicata alla sostenibilità ambientale!

Il progetto educativo si è posto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni, ispirandole e accompagnandole insieme a Capitan Findus e all’agronomo Fin verso una riflessione sui temi della sostenibilità e della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un futuro migliore. Tematiche che sono state riscontrate negli elaborati pervenuti, accanto ai temi della tracciabilità, del riciclo e del recupero dei materiali.

Su oltre 1.200 elaborati presentati, 4 sono state le classi premiate!

Congratulazioni per la vittoria alle classi:

III C - I.C. Pitagora - Via Marconi – Insegnante: Domenica Perrone - Basilicata (Basilicata)

III A - I.C. Rodari San Salvo – Insegnante: Maria De Francesco - San Salvo (Abruzzo)

IV C - I.C. Galice – Plesso Papacchini - Insegnante: Maria Letizia Amatista - Civitavecchia (Lazio)

III A - I.C. Collecorvino - S.P. S.Lucia - Insegnante: Anna Maria Sferrella, Antonella Passeri, Olga Cilli - Collecorvino (Abruzzo)

Le scuole verranno premiate con una donazione del valore di € 1.500 ciascuna per l’acquisto di nuove attrezzature digitali.

"Si arriva primi ad un concorso nazionale perché tutti insieme si decide di realizzare un CleanUp della scuola per pulire il giardino dalla plastica - si legge in una nota della scuola sansalvese -. Si arriva primi ad un concorso nazionale perché si capisce che non basta riciclare la plastica... è ora di ridurre l'uso della plastica! Grazie ScuolAttiva e grazie Andrea Di Petta".