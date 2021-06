| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo Marina, Molo 71 cerca personale.

Necessita di figure di camerieri/e con esperienza nel settore, che verranno poi assunti.

Per qualsisi informazione o candidatura chiamare il numero 338 4868397 oppure recarsi presso il locale stesso in Via Magellano a San Salvo Marina.