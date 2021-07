Buoni spesa, al via le domande per il mese di luglio

Il sindaco Tiziana Magnacca ha autorizzato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei buoni spesa per il mese di luglio 2021 destinati ai nuclei familiari residenti a San Salvo in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno causato dall’attuale situazione emergenziale coronavirus.

Le domande vanno presentate a partire da oggi 8 luglio 2021 e fino alle ore 12.00 del 23 luglio 2021.

La presentazione della domanda non equivale ad automatica erogazione del buono.

La richiesta, completa di ISEE corrente e di documento di riconoscimento, può essere consegnata direttamente all’ufficio di Segretariato Sociale del Comune di San Salvo o inviata al seguente indirizzo mail: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it.

L’ammontare mensile del buono spesa è stabilito in € 100,00, incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare fino ad un massimo di € 300,00.

AVVISO

MODULO DI DOMANDA

MODULO DI RICONFERMA