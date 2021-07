Summer Live Set di D’Amico & Valax con l'imperdibile vista sulla Costa dei Trabocchi

D’Amico & Valax vi trasportano a Fossacesia in Abruzzo, nella città d’origine di Enrico D’Amico, in cui si è svolto il loro Summer Live Set con un panorama mozzafiato. Originale iniziativa che non mancherà di produrre effetti benefici anche per la promozione turistica della costa teatina.

Live set che sarà la novità dell’estate 2021.

Il duo D’Amico & Valax, storici e attivi collaboratori di Radio Saba Sound, in attesa di una nuova collaborazione prevista per il mese di agosto e di un singolo con video ufficiale in uscita dopo l’estate, vi fanno ballare virtualmente accompagnati da riprese esclusive della fantastica Costa dei Trabocchi. Il set risalta le sonorità in continua evoluzione e mai scontate che caratterizzano il loro progetto artistico in continua ascesa, valorizzando parte del meraviglioso territorio abruzzese.

Il duo D’Amico & Valax di recente ha rilasciato il singolo “Fallin” sulla realtà 1St Strike/Universal Music Germany e il 23 luglio è in uscita con il remix ufficiale del singolo “Dinero” della nota cantante rumena da milioni di streams Antonia in collaborazione con la rapper messicana Yoss Bones.

In attesa di tornare nei club, D’Amico & Valax vi aspettano sui loro canali social per non perdere le novità in arrivo!