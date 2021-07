Addio a Don Franco Mancini, il ricordo di Domenico Di Stefano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Don Franco Mancini è salito in Cielo, in quel lato del Cielo che si chiama Paradiso e che don Franco si è guadagnato nei suoi passi terreni intrisi di Amore infinito a Cristo e alla Chiesa.

Un Sacerdote vero, raro, innamorato della sua vocazione, di una bontà fuori legge e di una generosità fuori norma. Colto, appassionato, di una simpatia coinvolgente e benefica, burbero per dolcezza congenita, composto e mai fuori luogo con atteggiamenti o parole contro qualcuno, attento e disponibile, soprattutto con i più piccoli e i più giovani che amava tenere “svegli” chiamandoli per nome in ogni circostanza, compreso sull'altare! Oggi ne ho visto qualcuno piangere a dirotto ed innaffiare la scommessa di diventare uomo, di crescere all'improvviso, ennesimo dono di questo piccolo, grande prete.

Dire che don Franco ci mancherà è una bugia perché don Franco già ci manca, ci manca quel suo grande cuore impastato di buono e di bello dove tutti, confratelli e fedeli, hanno attinto una testimonianza, un'orazione, una mano di ogni sorta. La nostra conoscenza, nata nei primi anni novanta grazie all'Azione Cattolica diocesana di Chieti-Vasto (in foto uno scatto rubato ad un campo-scuola AC del 1995), è diventata, strada facendo, Stima, Amicizia e poi immenso, sincero e fortissimo Affetto, un affetto mai dismesso e dimenticato, fino agli ultimi giorni. Un'assenza si può colmare con mille ricordi e mille occasioni ma, forse, con un'unica grande preghiera, motore inesauribile di consolazione, speranza e attesa di rivederci nel giorno senza tramonto.

Grazie don Franco, ti vogliamo bene!